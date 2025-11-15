Danni, disagi e paura a Genova dove alle forti piogge delle ultime ore si è aggiunta nel primo pomeriggio una tromba d’aria che ha fatto cadere alcuni container nell’area del porto.

Il maltempo ha portato anche al crollo di un muro di contenimento di un giardino sulle alture di Pegli. I materiali hanno travolto alcune auto parcheggiate sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione civile del Comune di Genova con la polizia municipale. Interrotta l'erogazione di luce e gas.

La Liguria è l’unica regione segnalata oggi in allerta gialla. Domani è prevista quella arancione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata