Un malore fatale, mentre era al bar con gli amici. Si è messo le mani al petto e si è accasciato a terra. I soccorsi sono stati immediati per Vincenzo Deiana, originario di Nughedu Santa Vittoria e da anni residente ad Alife, nel Casertano, ma tutto è stato inutile.

L’uomo, ex camionista da poco in pensione, come tante mattine è andato al bar per prendere un caffè quando all’improvviso si è sentito male.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale prima a Piedimonte Matese, poi – constatato l’aggravarsi delle sue condizioni – a Caserta. I medici hanno tentato di salvargli la vita, inutilmente. Deiana è morto poco dopo a causa di un infarto.

La notizia si è sparsa immediatamente nel suo paese d’origine in Sardegna destando grande commozione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata