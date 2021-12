Tragedia a Rosolini, nel Siracusano, dove una bimba di un anno e dieci mesi è morta nella sua abitazione a causa di un malore improvviso.

Secondo la testimonianza dei genitori la piccola stava giocando con la sorellina quando ha perso i sensi ed è svenuta.

Immediati i soccorsi dei genitori: sul posto l’ambulanza che ha portato la bambina in pronto soccorso, dove i medici non hanno potuto nulla per salvarla e il suo cuore ha smesso di battere.

La Procura di Siracusa vuole fare chiarezza sulla vicenda, ha aperto un’inchiesta e sul corpo della bimba è stata disposta l’autopsia per stabilire l’esatta causa del decesso. Non sono emersi segni di violenza.

A quanto riferito dai genitori, la piccola stava assumendo degli antibiotici. La madre ha raccontato anche alcuni episodi di vomito.

(Unioneonline/L)

