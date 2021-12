Ultimo weekend prima che entri in vigore il nuovo Super green pass: da lunedì solo vaccinati e guariti potranno accedere a spettacoli, palestre, eventi o impianti sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Non solo: il green pass "base", ossia quello ottenuto tramite tampone molecolare o antigenico negativo, sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

I CONTROLLI – Sono migliaia gli uomini delle forze dell'ordine in campo per le verifiche in particolare nei weekend, nelle zona della movida, nelle vie dello shopping e per i passeggeri dei mezzi pubblici.

Ma i controlli, ha specificato il capo di gabinetto dell'Interno Bruno Frattasi, non dovranno avere conseguenze sul servizio e vanno scongiurati problemi di ordine pubblico. C'è anche chi ha lanciato un ulteriore appello: "E’ auspicabile - ha spiegato il prefetto di Firenze, Valerio Valenti dopo il Comitato provinciale - che tutti i cittadini si rendano parte attiva in questa azione di controllo, vigilando e segnalando alle forze di polizia le eventuali irregolarità riscontrate. Si tratta di una responsabilità sociale e diffusa che può essere garantita solo mediante il ricorso ad un sistema virtuoso che veda il contributo di tutti".

NON SOLO TRASPORTI – Tra le attività e i luoghi ritenuti più a rischio ci sono anche ristoranti, alberghi, spettacoli, palestre, piscine, centri benessere, discoteche e attività di sale da gioco. In generale, ad eccezione delle palestre, dei momenti conviviali e quando si balla, nelle strutture al chiuso saranno sempre obbligatorie le mascherine. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche per i luoghi all'aperto o a rischio assembramento in diverse città, con ordinanze locali.

Per i cinema o teatri e per sedersi a mangiare in ristoranti, pub e bar sarà necessario avere il Super green pass e chi non lo ha potrà consumare solo al banco o all'aperto. Gli accertamenti saranno eseguiti soprattutto dalla municipale, che per non sovrapporsi dovrà coordinarsi con i militari della Guardia di Finanza, che di solito controlla gli esercizi pubblici. Nel mirino anche le aree delle città con maggiore concentrazione di negozi e quelle della movida. Il pass sarà obbligatorio anche per hotel, mense e servizi di catering, ma in questo caso basterà quello base.

BOOM DI DOWNLOAD – E prosegue la corsa al download del lasciapassare, tra vaccinazioni e tamponi: a poche ore dall'entrata in vigore si registra un nuovo record di Green pass scaricati, 1.191.447.

Da lunedì il codice Qr dovrà essere esibito anche alle stazioni e alle fermate dei bus, metro, tram e treni locali, dove sarà concentrato il maggior numero di agenti, impegnati a vigilare sul rispetto delle norme: dai 12 anni in su, chi prenderà i mezzi pubblici dovrà avere il certificato base (per il quale basta anche solo il risultato negativo del tampone). Polizia e carabinieri che si aggiungono alla municipale, si avvarranno anche del supporto degli operatori delle società del Tpl.

Laddove è previsto l'obbligo del pass, chi ne sarà sprovvisto rischia multe fino a mille euro.

