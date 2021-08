In Italia entra in vigore il Green Pass. Dal 6 agosto per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, cinema, musei e concerti, sarà necessario esibire, in forma cartacea o digitale, il certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19; di essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore; oppure di essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.

Da 1 settembre, invece, il Governo introdurrà nuove disposizioni, relative a scuola e trasporti. Ovvero, si legge nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, “tutto il personale della scuola e dell'università, "al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale d'istruzione", dovrà avere ed esibire il Green pass.

"Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato", si legge ancora nel testo.

Sempre dal 1 settembre il Green Pass servirà per salire sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (che vedranno la capienza aumentata). Niente pass invece per quelli locali e treni regionali e anche in zona gialla la capienza bus sarà all'80%.

