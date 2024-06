È stato arrestato l’uomo che a Vigevano (Pavia) ha sparato al vicino di casa dopo un litigio.

Accecato dall’ira, un albanese di 48 anni ha impugnato una pistola e ha esploso un colpo che ha ferito di striscio alla testa il 56enne egiziano. Quest’ultimo si è barricato, con la propria famiglia, in casa, e il vicino ha tentato di entrare con toni minacciosi.

Sul posto, in via Gravellona, sono arrivati i carabinieri che hanno convinto l’albanese a interrompere l’aggressione e lo hanno infine ammanettato.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ferito è riuscito a rientrare nel suo appartamento, dove c'erano la moglie e due figli di cui uno piccolo, si è asserragliato all'interno, chiudendosi alle spalle la porta blindata, e ha lanciato l'allarme al 112. Affidato alle cure degli operatori sanitari, è stato portato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Non è in pericolo di vita, ma il fatto di essere stato colpito alla testa potrebbe portare a un'accusa di tentato omicidio nei confronti dello sparatore.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata