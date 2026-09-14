Un ragazzo di 22 anni, residente a Rivarolo Mantovano, in provincia di Mantova, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Cremona dopo essere stato colpito con un pugno durante una festa a Rivarolo del Re ed Uniti.

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 4 di ieri, durante "Il Mojito del Rey”, manifestazione di piazza organizzata dalla Pro loco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, alla base ci sarebbe stato un diverbio con un coetaneo per motivi legati alla fidanzata del 22enne. Colpito al volto, il giovane è caduto a terra.

Trasportato prima all'ospedale di Casalmaggiore e poi a Cremona per alcuni ematomi alla testa, è stato operato ed è ricoverato in gravi condizioni. Il presunto aggressore è stato identificato dai carabinieri.

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