C'è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina.

Ha 51 anni e si chiama Giandavide De Pau: l’uomo, rintracciato stamani all’alba nel quartiere Primavalle, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio negli uffici della Questura.

De Pau ha problemi di dipendenza dalle droghe e diversi precedenti penali, legati anche a rapporti con la malavita. È stato l’autista di Michele Senese, arrestato nel 2020 e ritenuto uno dei più importanti boss di camorra che gestiva il traffico di droga nella capitale.

Il suo nome compare negli atti di varie inchieste della Dda sul clan dei Senese ma anche nell’inchiesta sul Mondo di Mezzo, il gruppo criminale guidato da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Negli atti di quest’ultima indagine si fa riferimento anche ad un incontro avvenuto in un bar nella zona di Corso Francia tra Carminati e Senese a cui era presente anche De Pau. E anche in altre indagini più recenti gli vengono contestati i reati di rapina, cessione di stupefacenti e minacce a pubblico ufficiale.

Decisive per la svolta nelle indagini le testimonianze fornite da due cittadini cubani e una terza persona, che hanno indirizzato l’attività investigativa sul 50enne.

«La situazione è sotto stretto controllo, riteniamo che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenimenti non ci saranno», rassicura il questore di Roma, Mario Della Cioppa.

GLI OMICIDI

Il killer ha massacrato Martha Castano Torres, colombiana di 65 anni, e due donne asiatiche: tutto nel giro di poche ore. Castano che, come ha detto la sorella, «aspettava un cliente», è stata uccisa durante un rapporto sessuale con un’arma da taglio simile ad uno stiletto, colpita più volte al torace e lasciata riversa sul letto in un lago di sangue.

Poi da via Durazzo l’assassino ha raggiunto via Riboty 28, un percorso di circa 850 metri, dove ha raggiunto una delle due donne cinesi nell'appartamento al primo piano: si è appartato per avere un rapporto sessuale durante il quale l'ha aggredita. Sentendo il trambusto la seconda donna presente in casa è intervenuta per bloccarlo ma lui l’ha accoltellata a morte. In quel frangente l’altra ragazza, nuda, ha tentato la fuga ma è stata raggiunta sul pianerottolo e uccisa.

