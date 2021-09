Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire temporaneamente il lavoratore senza green pass. E lo stop allo stipendio scatta fin dal primo giorno in cui il dipendente si presenta sul luogo di lavoro privo del certificato. La sospensione dal lavoro scatta invece dal quinto giorno.

Questi i primi chiarimenti di Palazzo Chigi dopo il decreto legge approvato ieri dal governo.

Nelle piccole imprese con pochi addetti, ad esempio un bar, può bastare un solo dipendente senza pass per bloccare l'attività. Per questo viene consentito al datore di lavoro di un'azienda con meno di 15 dipendenti di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.

Il decreto non prevede conseguenze disciplinari ed esclude il licenziamento. Ci sono sanzioni da 600 a 1.500 euro per chi è colto senza pass sul luogo di lavoro.

Entro lunedì il decreto - dopo la firma del capo dello Stato - sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L'obbligo della certificazione per entrare nei luoghi di lavoro entrerà in vigore dal 15 ottobre fino al 31 dicembre: l'obiettivo è di scardinare lo zoccolo duro dei no vax.

La quota di immunizzati intanto ha superato i 40 milioni, pari al 68% dell’intera popolazione e al 76% di quella vaccinabile.

Ora c’è un mese di tempo per sciogliere i vari nodi che il provvedimento consegna a pubbliche amministrazioni e imprese: dall'incrocio dell'obbligo del Green pass con il ritorno al lavoro in presenza (una quota di personale no vax chiederà infatti lo smart working) alla difficile organizzazione dei servizi di forze dell'ordine e vigili del fuoco (ad esempio in Polizia ci sono 17mila non vaccinati, in Polizia penitenziaria 13mila), all'allungamento della validità del tampone molecolare fino a 72 ore contestato dagli esperti.

Si discute anche sull'ammissione dei tamponi salivari. "Se il Cts e le evidenze scientifiche ci diranno che offre sufficienti garanzie da poterlo introdurre come requisito nel green pass - spiega il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - per noi si tratterebbe di avere uno strumento in più".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata