Dolore e commozione a Sestri Levante, in Liguria, per l’ultimo saluto a Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni morta per emorragia cerebrale dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Ai funerali un lungo applauso ha accolto l'uscita dalla chiesa di Sant'Antonio del feretro della giovane, coperto di fiori candidi, mentre i compagni di classe e gli amici hanno liberato alcuni palloncini bianchi, segno simbolico di addio.

La salma della ragazza è stata salutata sommessamente da due ali di folla, con la bara che ha poi raggiunto il cimitero comunale per la tumulazione.

La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo Alberto Tanasini che ha aperto il rito leggendo il messaggio di Papa Francesco, che

ha invitato a pregare per Camilla e si è detto vicino al papà Roberto, alla mamma Barbara e alla sorella Beatrice "in un momento così doloroso".

Presente al funerale anche il sindaco di Sestri, Valentina Ghio, che ha disposto il lutto cittadino, con negozi e esercizi commerciali che hanno abbassato le saracinesche per un pomeriggio in segno di rispetto e di cordoglio.

