Sabrina Pittarello, la maestra no mask e no vax di Treviso cacciata dalla scuola e poi finita in terapia intensiva a causa del Covid, è guarita ed è stata dimessa dall’ospedale di Mestre, dopo tre settimane in Rianimazione.

E si è convertita: “Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io, mai ho avuto così tanta paura. Per questo penso che mi vaccinerò”, ha detto alla stampa locale.

"Penso che lo farò ma voglio prima informarmi bene sui diversi vaccini”, ha precisato, “quali reazioni provocano e quali sono i meno rischiosi. Mi confronterò con il mio medico di base, leggerò con attenzione i bugiardini e parlerò con persone che si sono già vaccinate, voglio conoscere e capire che effetti hanno avuto”.

"Il virus non esiste ed è tutto un complotto”, sosteneva. Non usava la mascherina a scuola e invitava i suoi alunni a non farlo e a non rispettare le regole di distanziamento perché “di Covid muoiono solo i vecchi”, diceva. Fu licenziata dopo le forti pressioni dei genitori dei suoi alunni.

Dopo la sospensione ha continuato sui social ad esternare i suoi convincimenti, a settembre ha contratto il Covid in forma grave. Ora che è guarita ammette: “Il virus non è una passeggiata, vedo che il vaccino è una condizione necessaria per poter lavorare. E questa è una cosa che devo considerare”.

(Unioneonline/L)

