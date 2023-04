Voleva fare uno scherzo alla madre, registrando il tutto per caricare il video su Tiktok. Tra i due però è scoppiata una lite violenta e il ragazzino – appena 16enne – ha provato ad accoltellare la donna con un coltello da cucina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che lo hanno arrestato.

Tutto è nato con l’idea del giovane di realizzare un “home prank”, un genere di video molto in voga sulla piattaforma cinese che prevede scherzi (di ogni genere) a famigliari e conviventi. Così l’adolescente ha deciso di spostare tutti i mobili presenti nell’appartamento, per poi filmare la reazione del genitore. Ma la donna non l’ha presa bene, e l’ha sgridato.

Lui è andato in escandescenze, insultandola, aggredendola con una testata e poi provando ad accoltellarla. Il ragazzo ora dovrà rispondere di tentato omicidio e danneggiamento, visto che poi la sua furia si è scagliata anche sulla casa. All’arrivo dei militari sul posto, il 16enne era appena fuggito ma è stato subito rintracciato dal nucleo radiomobile di Savona. Trasferito in un centro di prima accoglienza, ora è a disposizione della procura del tribunale per i Minorenni di Genova.

