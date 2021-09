Un’infermiera è accusata di non aver inoculato il vaccino anti-Covid19 a numerosi pazienti.

Succede nell’hub vaccinale di Villorba (Treviso), che è anche al centro di un’inchiesta della Procura, che potrebbe portare l’infermiera ad essere accusata dei reati di falso ideologico e abuso d’ufficio.

L’indagine è stata avviata dopo le segnalazioni di alcuni pazienti che sostengono di non essere stati vaccinati, in sostanza di aver ricevuto solo una puntura, senza che fosse loro iniettato il contenuto del vaccino.

E così ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Treviso sono intervenuti al centro vaccinale. Hanno sequestrato i contenitori in cui sarebbero stati gettati i flaconi in vetro contenenti il vaccino e le siringhe utilizzate dall’infermiera, che è stata portata in Questura e interrogata.

