Tragedia al circuito di Misano, nel Riminese. Mentre era il corso la gara di moto classe 600 Pro, trofeo italiano Amatori, il pilota Federico Esposto, 27enne romano, è stato coinvolto in un incidente. I soccorsi, scattati immediatamente si sono rivelati inutili. Un secondo motociclista, Marco Sciutteri, 31enne residente a Bologna, è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Cesena, in gravi condizioni.

Altri piloti sono caduti ma non hanno riportato conseguenze serie.

La dinamica di quanto accaduto è da chiarire, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La gara per dilettanti rientra nel programma della Coppa Italia.

(Unioneonline/s.s.)

