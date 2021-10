"Pippo Franco? Non so niente. Non l'ho sentito e non so assolutamente nulla. Noi abbiamo migliaia di candidati quindi non so neanche di cosa stiamo parlando".

Con queste parole Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra a Roma – e che andrà al ballottaggio con Roberto Gualtieri tra due settimane - ha commentato l’inchiesta su presunti Green Pass falsi, in cui sarebbe stato coinvolto l’attore e cabarettista, che si è presentato alle comunali nella Capitale proprio tra le fila della lista civica Michetti.

Secondo quanto si apprende, Pippo Franco – 81 anni - sarebbe tra i pazienti di un medico dentista finito nel mirino dei Nas perché sospettato di aver registrato sul sistema informatico della Regione Lazio vaccinazioni in realtà mai effettuate, allo scopo di far avere ai pazienti il green pass Covid, seppur in assenza di somministrazione.

"Se venissero confermate, le notizie relative a presunti Green pass falsi sarebbe gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda", ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato commentando quanto emerso finora dall’inchiesta dei carabinieri del Nas e della Procura di Roma sulle false certificazioni vaccinali.

