Quasi 7mila positivi nelle ultime 24 ore. Sono 6.968 i nuovi contagi rilevati nell’ultimo bollettino del ministero della Salute, ieri erano stati 5.636. Sono invece 31 le vittime, dato identico a quello del bollettino di ieri.

Con 230.039 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 241.766), il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

Negli ospedali: sono 337 i pazienti in terapia intensiva, 15 in più rispetto al dato di 24 ore fa con 40 ingressi giornalieri (ieri erano 26). In crescita anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, che sono 2.948 (+68).

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.413.162, i morti 128.304. I dimessi e i guariti sono invece 4.166.095, con un incremento di 4.450 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 118.761, con un aumento di 2.438 nelle ultime 24 ore.

