In Italia altri 6.599 casi di positività al Covid-19 (ieri erano stati 7.230). Lo comunica il bollettino nazionale sull’epidemia diffuso dal ministero della Salute venerdì 6 agosto 2021. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27).

Nelle ultime ore sono stati eseguiti 244.657 tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che scende dunque dal 3,4% al 2,7%.

Sono invece 277 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 2.449, 40 in più rispetto a ieri.

Intanto, l’Istituto superiore di Sanità ha diramato il bollettino d’aggiornamento sulla circolazione delle varianti nel nostro Paese. "La variante Delta è dominante e sta colpendo tutte le Regioni e le province italiane negli ultimi 45 giorni e si avvia ad essere quasi esclusiva. Tutte le Regioni sono a rischio moderato e in questa fase l'impatto della malattia sulle ospedalizzazioni è in crescita ma è limitato", ha spiegato il presidente dell'Iss, Silvio

Brusaferro.

Per Brusaferro, alla luce della situazione, fondamentale è "completare il ciclo vaccinale - ha detto - In questa fase di numeri

crescenti ma contenuti è cruciale il tracciamento dei casi".

Al momento, ha chiarito Brusaferro, “ancora il 16-17% delle persone oltre i 60 anni non ha effettuato neppure la prima dose di vaccino. Meglio invece tra i giovani - che aderiscono massicciamente alla campagna vaccinale - e per i giovani adulti. Tra 20-29 anni, infatti, si sono vaccinati il 64% e tra i 30-39 al 60%”.

(Unioneonline/l.f.)

