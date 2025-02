«Il Papa ha riposato bene, tutta la notte». Lo comunica la sala stampa vaticana, con un nuovo bollettino di aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice.

Jorge Mario Bergoglio è ricoverato da 12 giorni, il periodo di ospedalizzazione più lungo del pontificato, un giorno in più rispetto a quello che aveva seguito l’intervento chirurgico al colon del 2021.

Ieri erano una trentina i cardinali che si sono riuniti ai fedeli in Piazza San Pietro per la recita del rosario per la sua salute del Papa: a celebrare c’era il Segretario di Stato Pietro Parolin.

In prima fila i volti dei cardinali Angelo Becciu e Raymond Burke. Tra i porporati erano presenti, tra gli altri, Luis Tagle, Angel Fernandez Artime, Enrico Feroci, Marcello Semeraro.

(Unioneonline)

TUTTE LE NOTIZIE SU PAPA FRANCESCO: LEGGI

© Riproduzione riservata