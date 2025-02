È cominciato alle 21 in punto il rosario per la salute di Papa Francesco a Roma, in piazza San Pietro. Un momento di preghiera presieduto dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. Laici, religiosi, suore, cardinali, bambini e anche cani. Nonostante la pioggia - che però non è caduta durante il momento di preghiera - e nonostante lo sciopero dei mezzi, in tanti, turisti e non, hanno voluto raggiungere piazza San Pietro per partecipare. Il tutto poco dopo l’ultimo bollettino, dove le condizioni del Santo Padre sono state definite «in lieve miglioramento».

Il momento di preghiera si è concluso con un applauso e con il grido «Viva il Papa» dal fondo della piazza. Chi con una bandiera sulle spalle, chi con una candela, quasi tutti con la coroncina tra le mani, gruppi numerosi dalle parrocchie, in vacanza. Questa la fotografia della piazza: silenziosa e assorta nella preghiera rivolta al pontefice e che ha visto fedeli arrivare anche a Rosario cominciato.

«È la nostra guida spirituale», dicono in tanti. Mario e Katia vengono da Varese per il giubileo e torneranno in piazza per il momento di preghiera dedicato al santo padre anche domani. Per un sacerdote domenicano Francesco è «un uomo speciale. Sta guidando la chiesa nell'essenzialità del messaggio evangelico».

Due maxischermi hanno proiettato le immagini della piazza, mentre venuvano letti i misteri gaudiosi del lunedì. Sul sagrato seduti cardinali, vescovi e religiosi, con il momento che si ripeterà anche da domani in poi. Diversi poi i fedeli che hanno chiesto selfie, benedizioni e strette di mano ai cardinali a piazza San Pietro al termine del Rosario. E anche a Cagliari i fedeli si sono riuniti, nella Cattedrale.

