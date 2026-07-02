Il maltempo blocca il Palio di Siena. Alle trifore di Palazzo Pubblico sarà esposta la bandiera verde a causa delle avverse condizioni meteo, come previsto dall’articolo 90 del Regolamento per il Palio. La pioggia scesa da ieri sera, mercoledì 1 luglio, fino a buona parte della mattinata di oggi rende impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera che si terranno, meteo permettendo, con gli stessi, domani, venerdì 3 luglio.

Un palio come sempre targato Sardegna: provengono dall’Isola 9 cavalli su 10. A montarne sette saranno altrettanti fantini sardi.

Il programma di domani

Alle ore 15.30 e alle ore 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle ore 17.20 l’ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio.

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è possibile accedere alla parte interna della Piazza, la cosiddetta “conchiglia”, fino al numero massimo consentito.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata