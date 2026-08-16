È stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno l'attore Massimo Boldi, 81 anni, dopo una caduta in strada a Forte dei Marmi (Lucca).

L’incidente nel pomeriggio del 13 agosto mentre stava camminando. Massimo Boldi, che ha battuto la testa riportando un trauma cranico, è stato subito soccorso dal personale del bar e dai suoi amici, poi il 118 lo ha portato in codice giallo all'ospedale 'Versilia' a Lido di Camaiore. Qui i medici hanno deciso di mandarlo all'ospedale di Livorno dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti.

Al momento, da quanto emerge, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare particolarmente ma l'attore deve rimanere in osservazione.

Massimo Boldi si trovava in Versilia dove soggiorna spesso per vacanza e relax.

(Unioneonline)

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