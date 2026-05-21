Il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche: cure in casa con l’ossigenoEx presidente della Cei dal 1991 al 2007, ha 95 anni compiuti lo scorso febbraio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno.
Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Dal 1991 al 2007 è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
(Unioneonline)