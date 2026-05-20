Dopo essere finito fuori strada con un'utilitaria, ha aggredito il personale sanitario della Croce Rossa che lo ha soccorso, poi ha rubato l'ambulanza sulla quale lo stavano portando all'ospedale e su quella ha tentato la fuga. L'uomo, un 41enne di origine peruviana, è stato inseguito e infine arrestato dalla Polizia stradale, con l'accusa di rapina impropria.

I fatti sono avvenuti la scorsa notte a Bologna, fra il tratto cittadino della A14, dove si è verificato l'incidente, e la rotonda di via Triumvirato, vicino all'aeroporto Marconi, dove l'uomo è stato definitivamente fermato. Dopo lo schianto contro il guardrail in autostrada - ricostruisce la Questura - è intervenuta una pattuglia che ha trovato il 41enne in forte stato confusionale e chiesto l'intervento di personale sanitario. Poco dopo un equipaggio della Croce Rossa Italiana lo ha preso in cura e caricato in ambulanza, per trasportarlo in 'codice giallo' all'ospedale Maggiore.

Durante il tragitto, l'uomo ha dato in escandescenze slacciandosi dalla barella e scalciando contro gli operatori, costretti a fermarsi nei pressi del casello autostradale di Bologna-Arcoveggio. Quando i sanitari, impauriti dall'aggressività del paziente, sono scesi dal mezzo, l'uomo ha prima danneggiato l'ambulanza, colpendo la carrozzeria e staccando uno specchietto, poi è salito al posto di guida ed è partito.

Avvisata la Polizia, l'ambulanza è stata intercettata dalla Stradale nei pressi del km 12 della tangenziale, dove il conducente ha tentato anche di speronare la pattuglia, proseguendo la fuga fino allo svincolo 4 bis, prima di essere costretto a fermarsi alla rotonda di via Triumvirato. Sceso dal mezzo, ha cercato di allontanarsi a piedi e, una volta raggiunto, ha continuato a minacciare gli agenti, che per bloccarlo hanno dovuto accendere il taser in dotazione, senza utilizzarlo.

(Unioneonline)

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