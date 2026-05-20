Corruzione di minorenne e maltrattamenti e violenza sessuale aggravata: sono i reati contestati dalla Procura di Catania a una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni e una donna rumena di 30, arrestati dalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Vittima degli abusi è una bambina di 12 anni.

L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. Sono stati gli insegnanti a denunciare i possibili maltrattamenti e abusi sessuali subiti dalla piccola tra le mura domestiche. La vittima e i suoi fratellini, dopo le prime tempestive verifiche, sono stati subito allontani dal nucleo familiare e affidati a una struttura protetta.

(Unioneonline)

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