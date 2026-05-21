Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino 'o pazzo' nella serie tv della Rai Mare Fuori, è stato arrestato la scorsa notte a Rho (Milano) dalla Polizia di Stato.

Il giovane è stato bloccato intorno alle 3 in via Molino Prepositurale: assieme a tre amici di 18, 22 e 26 anni, stava danneggiando le auto in sosta. Quattro i veicoli danneggiati, che presentavano ammaccature e specchietti retrovisori divelti.

All’arrivo delle Volanti del Commissariato, ha insultato e minacciato gli agenti. Tanto che, oltre ad essere stato arrestato per danneggiamento aggravato come gli amici, è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale.

(Unioneonline)

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