Tragedia nel mare di Ischitella di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Un uomo e il suo figlioletto di 6 anni anni, di origine straniera, sono morti annegati mentre stavano facendo il bagno. Inutili i soccorsi.

Da quanto si apprende l’uomo era al mare con tre figli minori, di 6, 10 e 13 anni, sulla spiaggia libera.

Secondo una prima ricostruzione della Guardia costiera i bimbi sono entrati in acqua, ma la corrente li ha trascinati lontano dalla riva. Il padre si è così tuffato per soccorrerli, assieme ad altri bagnanti e ai bagnini.

I due figli maggiori sono stati tratti in salvo, ma per il figlio minore e per l’uomo – che ha dovuto soccombere al mare nel tentativo di aiutare il piccolo - non c’è stato purtroppo nulla da fare.

