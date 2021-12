Spacciandosi per ginecologo, ha contattato e terrorizzato 400 donne inducendole ad effettuare visite ginecologiche online.

La Polizia, su delega della Procura di Taranto ha effettuato una perquisizione nei confronti di uomo di 40 anni accusato di violenza sessuale.

L’uomo, usando uno stratagemma per nascondere il proprio numero di telefono, faceva capire alle sue interlocutrici di essere a conoscenza di esami clinici effettuati in diverse strutture sanitaria in tutta Italia e diceva loro che probabilmente erano affette da gravi infezioni vaginali, spingendole così a fare visite ginecologiche online.

Numerose le donne che hanno sporto denuncia alla Polizia Postale. Gli investigatori sono arrivati al 40enne analizzando dati telefonici e telematici, effettuando accertamenti su file audio delle telefornate registrate dalle vittime.

Sono oltre 400 le vittime in tutta Italia, i cui dati sarebbero stati ottenuti dalla consultazione di portali di annunci di compravendite online.

Durante la perquisizione scattata stamani sono stati sequestrati smartphone, supporti di memoria e schede sim.

