Sorprende i ladri in casa del vicino e spara, uno di loro è in condizioni gravi.

Succede a Roma, in via Cassia: il proprietario dell’appartamento, guardia giurata, mentre rientrava ha sentito rumori provenire da un appartamento accanto e ha scoperto i ladri in azione.

Ne è nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha esploso un colpo d'arma da fuoco che ha ferito alla testa uno dei malviventi.

Il ferito è stato portato in ospedale, in pericolo di vita, mentre i complici si sono dileguati. Indagano i carabinieri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata