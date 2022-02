Scatta oggi per gli over 50 l’obbligo del Super green pass per lavorare nel settore pubblico e privato. Chi non ne è in possesso rischia la sospensione dall’incarico e dallo stipendio.

Come stabilito dal decreto legge del 7 gennaio scorso, è stato esteso l’obbligo di vaccinazione contro Covid “ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea” e a tutti gli stranieri residenti in Italia “che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Il lavoratore che comunica di non avere il Green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” fino a quando non presenterà la certificazione “comunque non oltre il 15 giugno 2022”. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

