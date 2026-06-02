Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto all'Altare della Patria per l'omaggio al milite ignoto. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto con il quale ha passato in rassegna i picchetti delle forze armate e delle forze di polizia. Subito dopo la deposizione della corona d'alloro davanti alla tomba del milite ignoto. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni e i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ora al via la parata.

La festa ai giardini

Dopo 80 anni dal referendum che scelse la Repubblica è l'ora di consolidare e rivitalizzare il rapporto di "fiducia" tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica indica gli obiettivi da perseguire attraverso una serie di eventi sempre più dedicati agli italiani e meno agli apparati politici del Paese. Cancellato, almeno per quest'anno, il tradizionale ed esclusivo ricevimento nei giardini del Quirinale che raccoglieva intorno a coppe di bollicine il gotha della politica e dell'economia con un corollario di grand Commis dello Stato. C'è sempre più l'esigenza, ha fatto sapere il capo dello Stato, di «consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini».

Mentre il Quirinale diffondeva il consueto messaggio ai prefetti i giardini del Quirinale si riempivano di bambini e anziani in rappresentanza del mondo dei cosiddetti "fragili" con i loro accompagnatori che plasticamente incarnano lo spirito della solidarietà tanto caro al presidente cattolico democratico.

Circa 1500 persone con tutti i loro problemi hanno allegramente invaso i prati della presidenza della Repubblica, tutti in attesa di vedere da vicino Mattarella. Il presidente non si è risparmiato, ha stretto centinaia di mani, ha ascoltato i tanti che lo ringraziavano per il suo ormai decennale lavoro: «Resisti presidente!», è stata l'esclamazione più sentita. Una calda mattinata che ha trovato il suo momento più toccante con l'abbraccio tra il presidente e una bimba di nome Sofia. La piccola è diventata, senza volerlo, una star del web grazie ad un video diventato virale. Seguita dal reparto oncologico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, era in attesa dell'entrata in campo di Sinner e Medvedev agli Internazionali di tennis di Roma: il tennista russo, uscito per primo, ha dato la mano alla piccola che gli ha fatto però capire di preferire uscire con il campione italiano, poi accolto con saltelli di gioia.

"I volti della Repubblica"

Ora il Quirinale si concentra sull'evento che si svolgerà nella piazza del Quirinale e che sarà trasmesso in diretta da Rai. Ben 23 città, tra cui Cagliari, allestiranno maxi-schermi nelle loro piazze per rendere la manifestazione commemorativa più vicina alla gente nelle varie regioni d'Italia. Nel pomeriggio la Rai trasmetterà un dialogo del presidente con alcuni studenti italiani sul senso della Repubblica a ottant'anni dalla sua nascita. Poi il gran finale con "I volti della Repubblica", l'evento fortemente voluto dal Quirinale in diretta da Piazza del Quirinale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Un evento speciale che vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura, dell'arte, dello sport e delle istituzioni. Tra i numerosissimi ospiti, solo per citarne alcuni, Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Insinna, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich.

(Unioneonline)

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