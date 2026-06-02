Terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità al largo della costa tirrenica cosentina: la scossa è stata avvertita in tutte le regioni del sud, Calabria ma anche Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

In diverse località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco.

La sala operativa della Protezione civile regionale, ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha contattato tutti i sindaci dell'area più vicina all'epicentro come Cetrato, Lamezia Terme e Amantea ma nessuna segnalazione di danni.

La situazione, comunque, è sotto costante monitoraggio.

(Unioneonline)

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