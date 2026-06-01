È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo.

Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare uno speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità.

Il giovane, un ventenne ligure, era rimasto intrappolato dalla caduta di un masso di circa 200 chili che gli ha bloccato un piede. Estratto vivo, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.

(Unioneonline)

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