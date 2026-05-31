Oggetti lusso e viaggi pagati con i fondi per i migranti: inchiesta della Corte dei ContiNel Sannio presunto danno erariale da 1,3 milioni: sotto accusa anche funzionari della Prefettura
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Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio “Maleventum”, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali, come viaggi, soggiorni e accessori di lusso.
Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (vice procuratore Davide Vitale, procuratore Giacinto Dammicco) contestano a otto persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento.
A tutti i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.
(Unioneonline)