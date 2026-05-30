Un quindicenne di Verzuolo (Cuneo) è morto oggi dopo un malore accusato mentre si trovava nella piscina di un campeggio a Finale Ligure. Il ragazzo era nella località della provincia di Savona insieme alla squadra di calcio giovanile dove giocava. Secondo una prima ricostruzione, dopo pranzo alcuni dei ragazzi della squadra sarebbero entrati in acqua. Quando il quindicenne ha accusato il malore, i compagni hanno dato subito l'allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Bianca di Finale Ligure, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il ragazzo militava nella under 15 dell'Olimpic Saluzzo. La società sportiva ha manifestato il proprio cordoglio per l'accaduto.

Per i calciatori è stato organizzato il rientro a casa. Una famiglia del posto ha messo a disposizione un alloggio per consentire ai genitori del quindicenne di restare in Liguria per il tempo necessario.

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