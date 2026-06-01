«C’è una buona notizia: il congolese che vive a Cagliari è negativo a Ebola». Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a Morning News su Canale 5.

Il ministro ha fatto anche il punto sui rischi: «In Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci, il rischio di contagio in Italia veramente è irrisorio però dobbiamo lavorare. Il ministero della Sanità, in collaborazione anche con noi e con le nostre ambasciate e i consolati nell'area, sta lavorando per adottare tutte le contromisure necessarie perché Ebola non arrivi da noi. Siamo anche pronti a inviare esperti in Congo per poter contribuire alla lotta contro l'Ebola», ha detto Tajani. Aggiungendo: «Poi naturalmente c'è l'organizzazione dei nostri ospedali, c'è un piano già pronto perché è importante è che ci si occupi di un problema e ci sia un'attività di prevenzione molto forte. Il governo da questo punto di vista ha fatto tutto» e «si sta occupando con grande serietà di questo problema. Lo abbiamo posto anche all'attenzione dell'Unione Europea così come fummo i primi a porlo quando ci fu il Coronavirus. Non venimmo ascoltati all'epoca, adesso speriamo di essere più ascoltati ma ripeto, i pericoli in Italia in questo momento sono veramente molto molto bassi, però continuiamo a monitorare la situazione e a vigilare», ha concluso Tajani.

(Unioneonline)

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