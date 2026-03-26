Giustizia, il nuovo capo di gabinetto del ministro Nordio è il sassarese Antonio MuraIl magistrato sardo subentra a Giusi Bartolozzi, che ha rassegnato le dimissioni tra le polemiche
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Un magistrato sardo nominato capo di gabinetto del ministero della Giustizia per sostituire Giusi Bartolozzi, dimessasi tra le polemiche dopo la vittoria del No al referendum sulla riforma della Giustizia.
Si tratta di Antonio Mura, nato a Sassari. Classe 1954, Mura è stato finora capo dell'ufficio legislativo dello stesso ministero. In precedenza è stato procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia e Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e componente del Consiglio superiore della magistratura. Nel suo cv anche esperienze al tribunale di Firenze e di Livorno.
(Unioneonline)