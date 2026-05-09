«Ho subìto l'asportazione d'urgenza di una neoplasia. L'intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo. Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene».

Così il leader del M5s Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della sera, ricordando di aver dovuto annullare diversi appuntamenti in tutta Italia e «saltare anche il Primo Maggio» a causa dell'intervento e sottolineando di aver apprezzato la solidarietà «da tantissimi colleghi dell'opposizione ma anche del governo e del mondo dell'informazione», oltre «alla mia comunità politica».

«Poche ore fa – dice l’ex premier – l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa. Voglio ringraziare Olivia, mio figlio e i miei familiari, che mi sono stati sempre accanto, ringrazio l’équipe medica che mi ha seguito e la mia comunità politica. Tutti si sono stretti attorno a me, mi hanno riempito d’affetto».

(Unioneonline)

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