Terremoto dopo la vittoria del No al referendum. Si è dimesso il sottosegretario Andrea Delmastro: «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia – ha annunciato - Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio».

Anche la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula. Secondo quanto si apprende da fonti informate, si va verso anche le sue dimissioni. In bilico anche la ministra del Turismo, Daniela Santanché.

Delmastro è da giorni al centro del caso della «Bisteccheria d'Italia», di cui è stato socio con la figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di carcere per intestazione fittizia di beni del clan guidato Michele Senese, soprannominato 'o pazzo. Bartolozzi era al centro di un polverone per aver detto durante un'intervista alla tv siciliana Telecolor: «Se vince il sì ci liberemo dei magistrati. Sono un plotone di esecuzione».

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(Unioneonline)

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