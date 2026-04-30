Chara Poggi è stata uccisa da Andrea Sempio «dopo un approccio sessuale rifiutato».

Questo, secondo i pm che accusano Sempio, è il movente del delitto di Garlasco. La vittima, secondo la ricostruzione dei pm pavesi e dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, è stata aggredita in più fasi e colpita almeno dodici volte alla testa, i colpi letali sarebbero stati sferrati lungo le scale che portano alla cantina.

La ricostruzione del delitto è sintetizzata nel nuovo capo di imputazione contenuto nell’invito a comparire per Sempio, che sarà interrogato il 6 maggio a Pavia.

Il capo di imputazione per il 38enne, amico del fratello della vittima Marco Poggi, è cambiato rispetto all’ipotesi iniziale: non più concorso in omicidio ma omicidio volontario. Totalmente escluso dalla scena del crimine Alberto Stasi, che sta finendo di scontare la condanna definitiva per il delitto.

Un approccio sessuale rifiutato, secondo chi indaga, avrebbe scatenato la furia di Sempio. Che «dopo una iniziale colluttazione», si legge nella ricostruzione degli inquirenti, «colpiva reiteratamente la vittima, facendola cadere a terra». Poi «la trascinava» verso la cantina e quando Chiara «provava a reagire mettendosi carponi, la colpiva nuovamente con almeno 3-4 colpi facendole perdere i sensi». Quindi l’assassino avrebbe spinto il corpo facendolo scivolare lungo le scale e, quando Chiara era ormai incosciente, l’avrebbe nuovamente colpita causandone la morte.

A Sempio sono contestate due aggravanti: quella della crudeltà per l’efferatezza dell’azione e per via del numero delle ferite inferte e quella di aver commesso il fatto per motivi abietti, «riconducibili all’odio a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale».

(Unioneonline)

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