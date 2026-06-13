Un professore dell'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola (Modena) è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette: «Dammele o sparo» avrebbe detto l’allievo al docente.

Lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe appunto puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video.

(Unioneonline)

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