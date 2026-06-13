Auto pirata investe due ragazzi, muore un 23enneL'incidente nella notte vicino alla Capitale. L'altro è ferito
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno, ed è fuggita. È accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Sull’accaduto indagano i carabinieri.
A quanto ricostruito la macchina ha travolto i due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi.
Uno studente italiano di 23 anni, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, è deceduto. L’altro, coetaneo, è ferito.
(Unioneonline)