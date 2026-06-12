Dramma a Brandizzo, nel Torinese, dove un uomo è morto travolto dal sua trattore.

L’allarme nel primo pomeriggio nella zona agricola di Cascina Bologna.

Immediati i soccorsi ma per l’uomo, un 82enne, non c’è stato nulla da fare: è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso del pensionato.

L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco per permettere gli accertamenti sull'incidente da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata