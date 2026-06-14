Puglia, un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Nevo dal festival letterarioAmministratori e arcivescovo firmano l'appello: «Non ha condannato le violenze a Gaza». Ma la direzione dell’evento “Libro Possibile” conferma la presenza
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Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da “Libro Possibile”, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali.
Secondo i promotori, «Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza».
Lo scrittore, però, dice di «vergognarsi» di Ben-Gvir – il ministro al centro delle polemiche nei giorni scorsi per i video di dileggio degli attivisti della Flotilla arrestati - e auspica che con le elezioni di ottobre «Israele scelga il cambiamento». Il festival però conferma l'invito: «Nessuna esclusione, Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo Paese», ha spiegato la direzione artistica.
(Unioneonline)