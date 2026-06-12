Dal pomeriggio tantissimi utenti segnalano problemi e disservizi sui social network di Meta. Soprattutto per quanto riguarda Facebook che risulta fortemente rallento o bloccato, non mancano inoltre segnalazioni di utenti che sono stati disconnessi dall’account. Disservizi anche su Whatsapp nella versione web.

Al momento non si conoscono le cause, nel frattempo anche alcuni siti utilizzati per segnalare disservizi online risultano non disponibili. È il caso di Downdetector.

(Unioneonline/A.D)

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