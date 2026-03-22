Garlasco, Chiara Poggi lottò con il suo assassinoL’ipotesi della colluttazione emerge dalla consulenza dell'anatomopatologa Cattaneo consegnata ai pm di Pavia
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Chiara Poggi, la giovane di 26 anni uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, avrebbe lottato a lungo contro il suo assassino mentre veniva colpita e sul corpo vi sarebbero tracce del tentativo di difendersi.
Sono alcuni dettagli - anticipati dal Tg1 - della consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata alla Procura di Pavia nei giorni scorsi.
Secondo la consulenza, sul corpo della ragazza sarebbero presenti segni evidenti di colluttazione, come lividi, ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe. Circostanze che indicherebbero che Chiara avrebbero cercato di proteggersi, ma anche tentato di difendersi lottando con l'aggressore.