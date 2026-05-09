Maxi operazione antidroga dei Carabinieri di Belgioioso (Pavia) con ramificazioni anche in Sardegna: due giovani, uno residente in provincia di Cagliari e l’altro in provincia di Imperia, sono stati arrestati in flagranza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia su un presunto traffico di sostanze stupefacenti esteso a livello nazionale.

Il bilancio è, oltre ai due arresti, di 17 indagati ed un’ingente quantità di sostanza stupefacente sequestrata. L’attività investigativa, avviata nel 2024 dai militari della Stazione dei Carabinieri di Belgioioso, ha coinvolto complessivamente 19 persone indagate, a vario titolo, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Alle operazioni hanno preso parte anche i Carabinieri dei Comandi provinciali di Cagliari, Brescia, Lucca, Caltanissetta, Cremona, Imperia, Reggio Calabria, Bari, Varese e Alessandria.

Durante l’attività i militari, nella Provincia di Pavia e Cagliari, hanno trovato serre di marijuana, sequestrando anche 236 piante di cannabis, circa 5 chili di marijuana già sbocciolata, 170 grammi di hashish, oltre a modiche quantità di LSD ed ecstasy. Rinvenuti e posti sotto sequestro anche 4800 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

(Unioneonline/v.f.)

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