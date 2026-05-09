Si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma gli operatori sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una donna di 53 anni, nata a Casandrino, in provincia di Napoli, e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla Polizia.

L'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. Alla fine, la donna, preoccupata, ha deciso di chiamare il 118 i cui medici subito le consigliarono di farsi ricoverare.

Lei, invece, scelse di ricontattare il chirurgo il quale però gettò acqua sul fuoco: le disse che i malori potevano essere solo sintomi post operatori. Le prescrisse delle analisi, che evidenziarono una infezione, e poi una cura antibiotica.

La situazione, anche con la cura, non migliora e il medico curante informato della vicenda decide di fare luce prescrivendole una Tac.

Dall'esame diagnostico eseguito lo scorso 7 maggio in un noto centro napoletano si evidenzia su un lato dell'addome la presenza di un oggetto metallico: una forbice di tipo chirurgico.

(Unioneonline/A.D)

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