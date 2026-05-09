A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso, la notte scorsa, un 51enne. È accaduto al Villaggio Santa Rosalia. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero.

Il giovane l'ha colpito alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Il giovane si è presentato in questura verso mezzanotte e ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali dell'uomo, vicino di casa. I poliziotti sono andati nell'appartamento e hanno trovato la vittima con la testa fracassata.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura per i minorenni. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.

(Unioneonline)

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