Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha firmato in queste ore un’ordinanza con precise disposizioni di sicurezza in vista del G20 in programma nella capitale dal 30 al 31 ottobre. Chiusi tutti i plessi scolastici, di ogni ordine e grado, per lo svolgimento della didattica e di ogni altra attività dalle 16 di domani alle 24 di domenica.

Il dispositivo di sicurezza è ampio: alle frontiere i controlli sono già scattati, è stata creata un’area di massima attenzione per 10 chilometri quadrati nel quartiere dell’Eur, dove si tiene il summit. E sarà blindato anche il centro della città.

Nel mirino del protocollo ci sono soprattutto le manifestazioni “no Green pass” e sono più di mille gli agenti della Polizia municipale messi a presidiare le strade del quartiere, più altri uomini delle forze dell’ordine per prevenire cortei.

I luoghi più sensibili sono considerati quelli dove alloggeranno le delegazioni, i punti simbolo della città e le principali vie dello shopping, così come i tragitti che percorreranno i capi di Stato e di governo nei due giorni del G20.

Gli investigatori tengono d’occhio siti e canali social utilizzati abitualmente da no vax e no Green pass per lanciare le loro proteste.

