Una banda specializzata in furti di elettrodomestici e articoli di elettronica, che operava in tutta Italia, è stata sgominata dalla polizia postale di Milano che ha arrestato quattro persone, tutte residenti in Campania.

L’indagine aveva preso avvio da un’inchiesta più ampia che gli agenti stavano svolgendo su carte di credito rubate durante la spedizione a domicilio e attivate ingannando il titolare con una chiamata. Una persona, all’altro capo del telefono, si fingeva l’impiegato della banca e in questo modo i malviventi riuscivano a carpire il Pin e altri dati.

Gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano hanno scoperto che oltre a svuotare le carte di credito il gruppo metteva a segno furti di elettrodomestici e articoli elettronici e informatici. I primi episodi in un punto vendita di Lucca, poi in un centro commerciale di Firenze. La serie è proseguita in molte altre località, come Benevento, Albignasego (Padova), Bergamo e Avezzano (L’Aquila). ll valore della merce ammonta a oltre 500.000 euro.

In alcuni casi i ladri, per asportare i sistemi antitaccheggio da tablet, personal computer e consolle di gioco, si nascondevano all'interno di frigoriferi.

